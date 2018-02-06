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Eşine sinirlenen kadın hastanenin çatısından atladı

Tedavi için gittiği Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, eşine öfkelenip çatıdan atlayan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA | 06.02.2018 - 14:25..
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Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, bugün öğlen saatlerinde, eşi Yılmaz S. ile birlikte psikiyatri kliniğine tedavi olmak için gelen Rahime S., eşiyle tartışmaya başladı. Duruma öfkelenen Rahime S., hastanenin çatısına çıktı.

Eşine sinirlenen kadın hastanenin çatısından atladı

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

6 katlı hastanenin çatısından kendisini boşluğa bırakan Rahime S., önce birinci kattaki balkona ardından beton zemine çakıldı.

Eşine sinirlenen kadın hastanenin çatısından atladı

EŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ağır yaralanan Rahime S., Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Rahime S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis Yılmaz S.'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Eşine sinirlenen kadın hastanenin çatısından atladı



Eşine sinirlenen kadın hastanenin çatısından atladı

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