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Eşini bıçakladı ambulans çağırdı

Adana'da eşine şiddet uyguladığı için iki kez evden uzaklaştırma cezası alan koca, uzaklaştırmanın bittiği gün eve gidip eşini 10 yerinden bıçakladı.

İHA | 14.12.2017 - 09:37..
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Eşini bıçakladı ambulans çağırdı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14025 Sokak’ta bulunan 22 numaralı evde meydana gelen olayda, fırıncılık yapan Hüseyin Ötgen (37) 8 yıl önce Kevser Ötgen’le evlendi.

Bu evlilikten 2 çocukları olan çift arasında 1.5 yıl önce koca eve bakmadığı için tartışmalar çıktı. Tartışmalar sonunda koca kadına şiddet uygulamaya başladı.

ŞİDDET GÖREN KADIN BOŞANMA DAVASI AÇTI

İlk önceleri şiddetin dozu az olduğu için kadın şikayetçi olmadı ancak son zamanlarda şiddet işkenceye dönüşünce kadın polise giderek şikayetçi oldu.

Aynı zamanda da boşanmak için başvuru yaptı. Bu arada kocaya evden uzaklaştırma cezası verildi. Uzaklaştırma bitince koca tekrar gelip şiddet uygulayınca kadın bir kez daha şikayetçi oldu. Bunun üzerine ikinci kez uzaklaştırma cezası verildi.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Hüseyin Ötgen ikinci uzaklaştırma kararının bittiği gün eşiyle konuşmak için eve gitti. Barışmak istediğini söyleyen Hüseyin Ötgen, Kevser Ötgen’den olumsuz yanıt alınca eline aldığı bıçakla eşini bıçaklamak istedi. Kevser Ötgen, eşine boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyince elindeki bıçağı aldı. Bir süre karı koca ve çocuklar kahvaltı yaptı. Ancak kahvaltı yaparken yine boşanmaktan laf açılınca sinirlenen koca bu kez eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı.

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören öfkeli koca pişman olunca 112 Acil Servis’e haber verdi ve evden kaçarak kayıplara karıştı. Kevser Ötgen, ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği öfkeli kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikeyi atlatan genç kadının tedavisi sürerken, Hüseyin Ötgen yakalandı.

"ONU ÇOK SEVDİĞİM İÇİN BIÇAKLADIM"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Hüseyin Ötgen'in, “Kendisinden bir şans daha istedim. Barışmayı kabul etmeyince öfkeden deliye döndüm ve bıçakladım. Kan aktığını görünce pişman oldum ve ambulans çağırdım. Onu çok sevdiğim için bıçakladım.” dediği öğrenildi.

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