Eşini bıçakladıktan sonra kendisini ihbar etti

Muğla'da 6 ay önce işten çıkarılan site bekçisi, evli ve 2 çocuk babası Nazmi K., bugün öğle saatlerinde, bir süpermarkette temizlik işçisi olarak çalışırken 2 ay önce işsiz kalan eşi H.K. ile iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

JANDARMAYI ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Tartışma büyüyünce mutfaktaki ekmek bıçağını alan Nazmi K., eşi H.K.'yi göğsünden bıçakladı. Ardından jandarmayı arayan Nazmi K., "Karımı bıçakladım. Gelin beni alın, cezamı verin." dedi.

Evdeki gürültüye koşan komşuları ise salon ortasında kanlar içinde yatan H.K. için ambulans çağırdı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan H.K.'nin, hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

"ÜZERİME ATLAYINCA BIÇAK GÖGSÜNE GİRDİ"

Eve gelen jandarma ekiplerince gözaltına alınan Nazmi K.'nin ifadesinde, şu iddialarda bulundu:

"İkimiz de bir süredir işsiziz. Çocuk okutuyoruz, bunalımdaydık. Bazı dedikodular kulağıma gelmeye başladı. Karımı kıskanıyordum. Kendisine sorular sordum, doğru dürüst yanıt vereceği yerde kaçamak yanıtlar verdi. Kuşkulandım, tartışma büyüdü. Elime ekmek bıçağını alarak korkutmak istedim. Kötü bir niyetim yoktu. Üzerime atlayınca, bıçak göğsüne girdi, şoke oldum. Çok üzgün ve pişmanım. Cezam neyse çekmeye hazırım. Kendisinden özür diliyorum."

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Nazmi K.'nin sosyal paylaşım sitesi hesabından tabanca ve mermi fotoğrafları paylaşması da dikkat çekti.





















