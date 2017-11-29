Eşini boğarak öldüren sanığın ilginç savunması

Olay, geçen 6 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında İzmir Konak Güzelyalı Mahallesi 22 Sokak'ta meydana geldi.

Mürşit Sam, bir süre önce kendisinden boşanıp, 3 çocuğuyla yaşamaya başlayan Üsküdar Kulaksız ile konuşmak için evine gitti.,

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Konuşma isteğini önce kabul etmeyen Kulaksız, çocuklarının uyanmaması için Mürşit Sam'ın eve girmesine izin verdi. Evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mürşit Sam, kabloyla Üsküdar Kulaksız'ı boğarak öldürdü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekiplerce gözaltına alınan Mürşit Sam, tutuklandı. Sam hakkında İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Mürşit Sam, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sam'ın yanı sıra, avukatları, öldürülen Üsküdar Kulaksız'ın annesi, babası, kardeşleri ve Kulaksız ailesinin avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Pınar Melli ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Sanem Deniz Kural katıldı. Mahkeme Başkanı, Mürşit Sam’a savunma yapmayı isteyip istemediğini sordu.

'KABLOYU ÇOK SIKMIŞIM'

Sanık Sam yaptığı savunmada, şunları söyledi: "Olaydan önce Üsküdar Kulaksız ile Antalya’da yaşıyorduk. Evlenmeden önce benimle ilişkisi olan bir kadının da Antalya’da olduğunu öğrenince benden şüphelendi ve anlaşmalı olarak boşandık. Çocuklarımın velayetini de ona verdim, fakat beraber yaşamaya devam ettik. Bu sırada Üsküdar, İzmir’de üniversiteyi kazandı. Ben de kendisine İzmir’e taşınmayı teklif ettim. Kendisinin de üniversitede okuyabileceğini söyledim ve o da bu teklifimi kabul etti. Ancak İzmir’de ben kendime ayrı bir ev tuttum. Bir süre sonra masraflar çok olduğu için beraber yaşamaya başladık. İlk başlarda üniversite okumasına karşıydım. Üsküdar okumak için ısrar ettiğinden dolayı duruma rıza gösteriyordum. Masrafları ödeyebilmek için Antalya’daki evimi sattım. O okula gittiğinde de çocuklara ben bakıyordum. Benimle yaşamasına rağmen Gülşah adındaki arkadaşlarıyla mesajlaşmalarından şüphelenerek telefonundaki mesajlara baktım. Mesajlarda M.S. ile olan mesajlarını gördüm. Üsküdar’ın M.S.’ye attığı mesajlarda kendisini çok sevdiğini belirten sözler vardı. Ben bu durumu kendisine sorduğumda, ona aşık olduğunu, kendisini kaptırdığını ve vazgeçemeyeceğini, bir süre sonra belki vazgeçebileceğini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar mesajları incelediğimde ilişkisinin devam ettiğini gördüm. Olay günü kendisine M.S. ile mesajlarını okuduğumu ve bu konuyla ilgili son durumun ne olduğunu sordum. Bunun üzerine bana ‘mesajlarımı okumaya hakkın yok, ben senden boşandım’ dedi. Çocukları uyutmaya gittim. Tekrar salona geldiğimde yine sordum. Sorularıma cevap vermeyince sinirlendim ve elime geçirdiğim kabloyu boğazına taktım. Kabloyu biraz gevşettikten sonra tekrar M.S. ile olan ilişkilerini sordum. Maktule ilişkisinin devam ettiğini, kendisine karışamayacağımı söyledi ve küfrederek yüzümü tırmaladı. Bunun üzerine kendimi kaybederek kabloyu çok sıkmışım. Bir süre sonra Üsküdar’ın hayatını kaybettiğini anladım. Öldürme kastım yoktu onu çok seviyordum."

'SENİ DE AİLENİ DE ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

Mahkeme Başkanı'nın söz verdiği Üsküdar Kulaksız’ın annesi Satı Kulaksız, "Kızım sanık tarafından dövüldüğünü ve tehdit edildiğini bana söyledi. Ancak ben şikayetçi olmasını söylemedim ve ben de herhangi bir şikayette bulunmadım. Çünkü küçük çocukları vardı ve onlara zarar verebileceğinden korktum, kıyamadım. Sonradan öğrendim ki; sanık kızıma eğer şikayet edersen seni de aileni de öldürürüm diyormuş" dedi.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra, tanıkların dinlenmesine ve karar vererek duruşmayı erteledi.