Eşini boğazından bıçakladı intihara kalkıştı

Isparta'da tartıştığı eşi 45 yaşındaki L.Z.’yi boğazından bıçakla yaralayan koca 44 yaşındaki T.Z, bileklerini keserek intihara kalkıştı. Ağır yaralanan karı-koca hastanede tedaviye alındı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre T.Z., eşini boğazından bıçakla yaraladı. T.Z. ardından kendi bileklerini keserek intihara kalkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından karı kocayı hastanede kaldırdı. Tedaviye alınan T.Z. ve L.Z.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.