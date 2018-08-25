Eşini boğazından bıçakladı intihara kalkıştı

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin kiralanması için kulübü Stoke City ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

1 Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı Sevgilisi Defne Samyeli ile MFÖ konserine giden Cem Yılmaz'ın etrafındaki korumalar, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını engelledi.

2 Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü Kazada araçların içinde bulunan 10 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

3 Kabe İmamı tutuklandı Kabe-i Şerif’in ileri gelen imamlarından Şeyh Salih el Talip’in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandı

4 İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulunan Bali, doların dünyada değer kazanmasının ABD ihracatını olumsuz etkilediğini söyledi.

5 Mahmut Tanal ezikliği Almanya'ya giden CHP'li vekil otobüslerde verilen hizmetleri övdü ancak aynı hizmetler Türkiye'de de var.

6 Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.