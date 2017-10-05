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Eşini çekiçle öldüren kişi gözaltına alındı

Manisa'da tartıştığı eşine çekiçle vurarak öldüren 90 yaşındaki Yusuf G, gözaltına alındı.

05.10.2017 - 00:59
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90 yaşındaki Yusuf G, önce eşine çekiçle vurdu ardından komşulara giderek "karım bahçede hareketsiz yatıyor" dedi.

Eşini çekiçle öldüren kişi gözaltına alındı

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

İddiaya göre, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Yusuf G. (90), komşularına giderek eşi Ganime G'nin (75) evlerinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını söyledi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ganime G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMAYA İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Yusuf G'nin jandarmada verdiği ifadede, tartıştığı eşine çekiçle vurduğunu söylediği belirtildi.

Çiftin 50 yıldır evli oldukları ve 4 çocukları bulunduğu öğrenildi.

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