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Eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eşini döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Günay, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 10.01.2017 - 13:03
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EŞ

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi Marmaris Bulvarı üzerinde bir apartmanda kalorifer ateşleyicisi olan Gökhan Günay, geçen 6 Ağustos gecesi evinde alkol almaya başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Gökhan Günay ile ev kadını eşi Gizem Günay arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce sinirlenen Gökhan Günay, eşine tekme atıp, yumruklamaya başladı.

2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Daha sonra mutfaktan eline geçirdiği sopayla da eşine vurmaya devam etti. Sesleri duyan komşuları durumu, polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eşi tarafından dövülerek ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gizem Günay'ı ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği ve dalağının patladığı belirlenen Gizem Günay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEP TELEFONUNU GÖSTERMEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ

Tutuklu yargılanan Gökhan Günay hakkında TCK'nın 82'nci maddesinde, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2'nci ve karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Günay ile öldürülen Gizem Günay'ın annesi Nuray Uludağ ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini öne süren Gökhan Günay, eşiyle cep telefonunu kendisine göstermemesi nedeniyle tartışmaya başladıklarını, kıskançlık hissine kapılarak eşine vurduğunu, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme, sanık Gökhan Günay'a, başka bir kadına da tecavüz etmesinden dolayı yargılanmasını da dikkate alarak, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24 yıl hapis cezası verdi.

Eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eşini döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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