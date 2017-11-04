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Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Eskişehir'de Emrah Özçelik, 3 ay önce evlendiği eşi Meryem Özçelik'i döverken araya giren babası Fahri Özçelik'i göğsünden bıçakladı.

04.11.2017 - 22:45
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Akşam saatlerinde Emek Mahallesi Oruçbey Sokak'ta meydana gelen olayda, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Emrah Özçelik(30) ile 3 ay önce evlendiği Meryem Özçelik(19) arasında tartışma çıktı.

Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Emrah Özçelik eşini dövüp daha sonra bıçakla saldırınca araya evde bulunan babası Fahri Özçelik(53) girdi. Emrah Özçelik, bu kez tartıştığı babasını göğsünden bıçakla yaradı. Ağır yaralanan Fahri Özçelik kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Emrah Özçelik'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

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