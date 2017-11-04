Eşini döverken araya giren babasını öldürdü

Akşam saatlerinde Emek Mahallesi Oruçbey Sokak'ta meydana gelen olayda, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Emrah Özçelik(30) ile 3 ay önce evlendiği Meryem Özçelik(19) arasında tartışma çıktı.

Emrah Özçelik eşini dövüp daha sonra bıçakla saldırınca araya evde bulunan babası Fahri Özçelik(53) girdi. Emrah Özçelik, bu kez tartıştığı babasını göğsünden bıçakla yaradı. Ağır yaralanan Fahri Özçelik kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Emrah Özçelik'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

