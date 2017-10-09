Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Neriman H., kaportacılık yapan aynı yaştaki eşi Bayram H.'nin cep telefonunda başka bir kadına ait fotoğraf gördü.

VURMAYA BAŞLADI

Çift arasında bundan dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Bayram H., eşine vurmaya başladı.

BABALARINI DURDURMAK İSTEDİLER

Annelerini kurtarmak isteyen çiftin çocukları Kürşat ve Aykut H. araya girdi.

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Bu sırada Bayram H. üzerinde taşıdığı bıçakla küçük oğlu Kürşat'ı göğsünden, büyük oğlu Aykut'u ise sırtından ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKE VAR

Kanlar içinde kalan kardeşler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Kürşat ve Aykut H. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kürşat H. daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olaydan sonra kaçan Bayram H. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.











