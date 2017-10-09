taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.962
USD
3,6991
EURO
4,3449
ALTIN
152,66
PETR
55,2900

Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı

Antalya'da Bayram H., eşini dövmesine engel olmaya çalışan iki oğlunu birden bıçakladı. Hayati tehlikesi olan iki kardeş tedavi altında.

09.10.2017 - 14:30
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Neriman H., kaportacılık yapan aynı yaştaki eşi Bayram H.'nin cep telefonunda başka bir kadına ait fotoğraf gördü.

VURMAYA BAŞLADI

Çift arasında bundan dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Bayram H., eşine vurmaya başladı.

BABALARINI DURDURMAK İSTEDİLER

Annelerini kurtarmak isteyen çiftin çocukları Kürşat ve Aykut H. araya girdi.

İKİSİNİ DE BIÇAKLADI

Bu sırada Bayram H. üzerinde taşıdığı bıçakla küçük oğlu Kürşat'ı göğsünden, büyük oğlu Aykut'u ise sırtından ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKE VAR

Kanlar içinde kalan kardeşler için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Kürşat ve Aykut H. ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kürşat H. daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Olaydan sonra kaçan Bayram H. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı


Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı

Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı

Eşini dövmesini engelleyen çocuklarını bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Adana'da Atatürk anıtı önünde intihar girişimi
37 yaşındaki Recep A., Atatürk anıtı önünde başına tabanca dayayıp, eline aldığı benzin bidonuyla intihar girişiminde bulundu.
Antalya'da 420 kilo domuz eti ele geçirildi
Serik'te durdurulan minibüste 420 kilo domuz eti ele geçirildi.
3 turistin öldüğü kazada tur minibüsü şoförü tutuklandı
3 Alman turistin ölümüne, 11'inin de yaralanmasına neden olan tur minibüsünün gözaltına alınan şoförü 62 yaşındaki Ömer Ayabakan tutuklandı.
Jandarma er birliğinde ölü bulundu
Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan er Özmen tek kurşunla vurulmuş olarak ölü halde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin misilleme açıklaması

Türkiye'nin misilleme açıklaması

375
Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

Terör örgütü PKK/PYD Afrin'de kıskaca alındı

128
Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz açıklaması

153
3. Havaalanı Alman medyasında

3. Havaalanı Alman medyasında

163
Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Yılmaz Büyükerşen Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

112
Bensu Soral'ı ağlatan teklif

Bensu Soral'ı ağlatan teklif

29
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib açıklaması

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM