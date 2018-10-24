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Eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak dövdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp eden şahıs tutuklandı.

İHA | 24.10.2018 - 05:26..
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Sarıyer Mahallesi’nde A.K. isimli şahıs evinde eşi G.K.’yı dövmeye başladı. Kadının sesini duyan komşuları yardım etmek için G.K.’nın evine gitti. Kapının açık olduğunu gören komşuları içeri girdiklerinde G.K.’nın elleri ve ayaklarının bağlanmış ve darp edilmiş olduğunu gördü. Yaşanan olayın ardından komşuları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan G.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Öte yandan G.K. ifadesinde, eşiyle tartıştıklarını ve bu tartışma yüzünden eşinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak darp ettiğini söylediği öğrenildi. G.K.’nın ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede eşini darp eden A.K.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini ellerini ve ayaklarını bağlayarak dövdü

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