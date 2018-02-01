Eşini evde istemediği iddiasıyla kardeşini öldürdü

Kars'ın Selim ilçesinde dün, 24 yaşındaki Metin Çelik, eşi Sevda Çelik'i evde istemeyen, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşleriyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Çelik, rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Metin Çelik'in 18 yaşındaki kız kardeşi Funda Çelik'e isabet etti.
AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Funda Çelik, kaldırıldığı Selim İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle aile sinir krizi geçirdi.
ABİ TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Metin Çelik ile eşi Sevda Çelik bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Çelik tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Sevda Çelik adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Funda Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın cenazesinin, yapılacak otopsi sonrası Selim ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.