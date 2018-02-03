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Eşini gömdükten 6 saat sonra öldü

Aydın'da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 70 yaşındaki kadının eşi de yaklaşık 6 saat sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

AA | 03.02.2018 - 16:18..
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Aydın'da kozalak toplarken uçurumdan düşerek hayatını kaybeden kadının acısına dayanamayan eşi de, 6 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KOZALAK TOPLARKEN DÜŞTÜ

Konaklı Mahallesi’nde yaşayan Nazlı Cerit, kozalak toplarken uçurumdan aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini gömdükten 6 saat sonra öldü

ACIYA DAYANAMADI

Eşinin vefat haberine üzülen Şükrü Cerit de (71), yaklaşık 6 saat sonra evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cerit çiftinin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Eşini gömdükten 6 saat sonra öldü

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