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Eşini, kayınpederi ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da barışmak istediği eşine kurşun yağdıran adam, mahkeme tarafından cezalandırıldı.

06.06.2017 - 12:08
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Antalya'da kendisinden boşanmak isteyen eşinin yanı sıra, kayınpederi ve baldızını öldüren 46 yaşındaki Tacit Öz, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini, kayınpederi ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da kafeterya işleten Tacit Öz, geçen yıl 3 Haziran'da evlendiği 30 yaşındaki Dilem İçoğlu Öz'ü geçen ay bir tartışma sonrasında ailesinin evine bıraktı. Pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Tacit Öz, 2 Haziran günü saat 13.30 sıralarında eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun Konyaaltı İlçesi'ndeki evine geldi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi 54 yaşındaki Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi 55 yaşındaki Aniye İçoğlu ve baldızı 31 yaşındaki Bilem İçoğlu sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek olan Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'den barışma isteğine olumsuz yanıt alınca ailenin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı, kayınpeder Mevlüt İçoğlu da tabancayla karşılık verdi.

Eşini, kayınpederi ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı

Olayda kayınpeder Mevlüt İçoğlu ve baldız Bilem İçoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Dilem İçoğlu Öz ve kayınvalide Aniye İçoğlu ağır yaralı olarak götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındı. Ağır yaralı Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Tacit Öz, polis ekiplerince hastaneden çıkartılarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Tacit Öz ifadesinde, "Barışmak amacıyla konuşmak için gitmiştim. Tabancayı ilk kayınpederim çekti. Ben de kullanmak zorunda kaldım, çok pişmanım" dedi. Tacit Öz, ifadesi sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayda ağır yaralanan Aniye İçoğlu'nun tedavisinin halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü belirtildi.

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