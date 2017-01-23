Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocaya teşvik

2 BİN 732 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.

USULE UYGUN YAZILMASI ŞART

Kadının, kocasına ait işyerinde sigortalı sayılabilmesi için fiilen çalışması, ücret alması ve ödenen ücretlerin işyeri defter kayıt ve belgelerine usule uygun olarak yazılması şartı aranıyor.

Verilen teşviğin sigorta priminin işveren payının tamamı kadar olduğu ifade edildi.