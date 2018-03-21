Eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki birlik, karakol ve karargahlarda incelemelerde bulundu.

Önünde zorlu bir fikstür bulanan Galatasaray'da sakat futbolcular Eren Derdiyok ve Jason Denayer'den iyi haber geldi.

Bahamalar'da kameraya yansıyan görüntülerde kayalıkların üzerinde olan bir adam büyük bir dalganın gelmesiyle denize düştü.

1 Kılıçdaroğlu İstanbul için Abdüllatif Şener'i düşünüyor Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

2 Doğan Medya, Demirören Grubu'na satıldı Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubu'nu sattığı öğrenildi.

3 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

4 15 yılın kaybedeni Aydın Doğan medyadan çekildi Aydın Doğan, Doğan Medya'da yuvalanmış bir grup eski tüfek romantik solcunun kurbanı oldu, kötü bir muhalefet sergiledi ve medyadan çekilmek zorunda kaldı.

5 Doğan Grubu'nun Demirören'e satışıyla ilgili açıklama Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu'nu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

6 Ali Dürüst: Milli formanın 300 liraya satılması normal Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, A Milli Takım'ın yeni formalarının 300 liradan satılmasının normal olduğunu ifade etti.