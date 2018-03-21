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Eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

Antalya'da eşi Cemile Şentürk'ü tabancayla öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner'i de yaralayan Vural Şentürk ömür boyu hapse mahkum edildi.

DHA | 21.03.2018 - 19:22..
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Geçen yıl 18 Şubat’ta eşi Cemile Şentürk’ü öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner’i de yaralayan Vural Şentürk’ün yargılandığı davanın karar duruşması, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, Cemile Şentürk’ün şikayetçi babası Tacettin Demir, kardeşi Yasemin Şahiner ile yakınları ve avukatları katıldı.

İYİ HALLE ÖMÜR BOYU HAPİS VERİLDİ

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Vural Şentürk’ü eşini kasten öldürmekten önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ardından iyi hal indiriminde bulunarak ömür boyu hapse mahkum etti.

Eşini öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

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