Eşini öldürttüğü sevgilisiyle olaydan sonra çay içtiler

Konya'da geçen 2 Kasım günü Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiinde, iİlçede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali Sarı, pancar sökmeye gittiği tarlasında işçiler tarafından başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

AMCASININ OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Sarı'nın akrabası ve çevresindeki 70 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulanlardan Mükremin Sarı (24), ölü bulunan Sarı'nın amcasının oğlu İskender Sarı'ya daha önce tabanca verdiğini ileri sürdü. Jandarma, durumdan şüphelenip 3 çocuk babası çiftçi İskender Sarı'yı gözaltına aldı.

"KARISI 'ŞUNU ORTADAN KALDIRALIM' DEDİ"

İskender Sarı, ifadesinde, amcasının oğlu Ali Sarı'nın eşi Zekiye Sarı ile 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığını, Zekiye Sarı'nın cep telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle Ali Sarı'nın ilişkilerinden şüphelenmeye başladığını ileri sürdü. Bunun üzerine de Zekiye Sarı'nın, Ali Sarı'yı öldürmesini istediğini iddia eden İskender Sarı, "Şunu ortadan kaldıralım ve şundan kurtulalım. Yoksa bizi köye rezil edecek." diye cep telefonuna mesaj atarak Ali Sarı'nın da tarlada çalıştığını söylediğini belirtti.

SOHBET ETTİKTEN SONRA ÖLDÜRDÜ

İskender Sarı, "Mesaj üzerine tarlaya gittim. Traktör üzerinde bir süre Ali ile sohbet ettik. Daha sonra tabancayla başına ateş ederek öldürdüm. Kaçarken de yolda tabancayı attım." dedi.

"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ÇAY DEMLEDİ BİRLİKTE İÇTİK"

İskender Sarı'nın ifadesinde, "Kuzenimi öldürdükten sonra cesedin başında yarım saat boyuncu ağladım. Daha sonrada Zekiye'nin evine gittim. Zekiye çay demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha sonra birbirimize sarılıp ağladık. Zekiye'yi çok seviyorum, ona aşığım. Ali'yi öldürdüğüm için pişmanım. Şimdiki aklım olsa öldürmezdim." dediği öğrenildi.

"KADINLARLA BİRLİKTE OLDUĞUNU BİLİYORDUM, İNTİKAM ALMAK İSTEDİM"

Zekiye Sarı'nın ise İskender Sarı ile olan ilişkisini itiraf edip "Eşimin kadınlarla birlikte olduğunu biliyordum. Ondan intikam almak istedim. Ali, Cep telefonuma isimsiz olarak gelen bir mesajı gördü. 'Ben bu numarayı savcılığa verip kim olduğunu ortaya çıkaracağım' dedi. O numarayı verseydi, bizim İlişkimizde ortaya çıkacaktı. Bende bundan korktum. İskender'e mesaj atıp durumu anlattım. 'Ondan kurtul, bizi köye rezil edecek' dedim." dediği öğrenildi.

İKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Yapılan sorgulamanın ardından İskender Sarı, Zekiye Sarı ve olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen Mükremin Sarı dün adliyeye sevk edildi. İki sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mükremin Sarı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.