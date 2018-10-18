Selçuk Mahallesi'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi'nde 2 Nisan 2018'de, iddiaya göre, Coşkun Yıkılmaz'ın eşi Sibel Yıkılmaz (33), geçimsizlik nedeniyle olaydan 10 gün önce annesi Şaziye Yıkılmaz'ın (53) evine taşındı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Yıkılmaz beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel Yıkılmaz ve annesi Şaziye Yıkılmaz evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Yıkılmaz, arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı.

Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan kocaya müebbet VİDEO





Saldırıda Sibel Yıkılmaz yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cinayet anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

MAHKEMEDEN MÜBBET HAPİS KARARI ÇIKTI

Olaydan sonra yakalanarak Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Coşkun Yıkılmaz, son kez hakim karşısına çıktı.

Coşkun Yıkılmaz, savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Coşkun Yıkılmaz'ı cinayetten müebbet, yaralamadan 12 yıl ve ruhsatsız tabancadan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.