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Eşini oy kullanmaya gönderip intihar etti

İzmit'te 57 yaşındaki Adem Koca, eşini oy kullanmaya gönderdikten sonra tavan arasında kendini astı.

16.04.2017 - 15:36
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Oyunu kullandıktan sonra eve gelen Necmiye Koca, sesleri duyarak çatıya çıkınca eşini asılı gördü. Eşinin ipi keserek indirdiği Adem Koca, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini oy kullanmaya gönderip intihar etti

Olay, İzmit Erenler Mahallesi Aşkın Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası olan Adem Koca öğle saatlerinde kendisinin sonra oy kullanmaya gideceğini belirterek, eşini oy kullanması için okula gönderdi. Adem Koca eşinin evden çıkmasının ardından çatı arasına çıktı. Çatıya bağladığı ipi boynuna geçiren Adem Koca, çatı arasının boyundan kısa olması nedeniyle bacaklarını kıvırarak kendini bıraktı.

Eşini oy kullanmaya gönderip intihar etti

Oyunu kullanarak eve gelen Necmiye Koca sesleri duyarak çatıya çıktı. Eşini asılı gören Necmiye Koca ipi keserek eşini indirdi. Necmiye Koca bağırarak komşularından yardım isterken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Adem Koca sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini oy kullanmaya gönderip intihar etti

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adem Koca'nın cesedi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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