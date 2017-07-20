Eşini para vermediği için eve kitledi

Antalya'da 41 yaşındaki Ekrem Çelik, para vermediği gerekçesiyle tartıştığı eşi 36 yaşındaki Şenay Çelik'i dövdükten sonra polise gitmemesi için kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Şenay Çelik ve 3 çocuğu, çilingir yardımıyla evden çıkabildi. Ekrem Çelik, eşinin olayları abarttığını belirterek, "Bu kadar ortalığı ayağa kaldıracağını tahmin etmemiştim" dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARININ ÜZERLERİNE KAPIYI KİTLEDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 654 Sokak'taki bir apartmanının 3'üncü katında meydana geldi. Kamyonlarda şoförlük yapan ancak şu an işsiz olan 3 çocuk babası Ekrem Çelik, para isteğini reddettiği gerekçesiyle eşi Şenay Çelik ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Eşini çocuklarının gözü önünde döven Ekrem Çelik, polise gitmesinler diye kapıyı üzerlerine kapatıp evden ayrıldı.

Şenay Çelik, komşuları aracılılığıyla polisten yardım istedi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Çelik kapının kilitli olmasından dolayı eve giremeyen polis, çilingir gelinceye kadar kadınla konuşmayı sürdürdü. Çilingirin gelmesiyle kapı açıldı. Polisle içeri giren sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi ayakta yaptığı Şenay Çelik, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"POLİSE GİTMEMELERİ İÇİN KİTLEDİM"

Polis ve sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından eve gelen Ekrem Çelik, eşinin olayları abarttığını belirterek, "Kendisinden para istedim. Para vermek yerine hakaret edince tartışma çıktı. Ben de birkaç kez vurdum. Polise gitmemesi için kapıyı eşim ve çocuklarımın üzerine kilitleyip evden ayrıldım. Bu kadar ortalığı ayağa kaldıracağını tahmin etmemiştim" diye konuştu.



Evde kalan çocuklarını kontrol eden Çelik, eşine ulaşmak için polis merkezine gitti. Şenay Çelik'in ise engelli maaşı aldığı kaydedildi.



















