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Eşini rahatsız eden konfeksiyoncuyu öldürdü

Eşini rahatsız eden Emre Bayram'a tuzak kuran Cengiz Uğur, cinayeti işledikten sonra polise teslim oldu.

23.05.2017 - 10:23
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İstanbul Esenyurt'ta konfeksiyon işleriyle uğraşan 31 yaşındaki Emre Bayram, 27 yaşındaki Hülya Uğur'a dikim işleri yaptırıyordu. Uğur, siparişleri tamamladığı zaman Bayram'a ürünleri evde teslim ediyordu.

TACİZ MESAJLARI

Geçtiğimiz günlerde Emre Bayram'ın telefonundan Hülya Uğur'un telefonuna taciz mesajı atıldı.

Emre Bayram tarafından rahatsız edildiğini daha önce de eşine söyleyen Hülya Uğur, taciz mesajını da anlatınca 37 yaşındaki Cengiz Uğur kafasında bir plan yaptı.

Eşini rahatsız eden konfeksiyoncuyu öldürdü

FOTOĞRAF: Emre Bayram - Cengiz Uğur

"KOCAM EVDE YOK, GEL"

Eşinin telefonundan Emre Bayram'a mesaj gönderen Cengiz Uğur, "Kocam evde yok gel" mesajını gönderdi.

ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Cengiz Uğur, eve gelen Emre Bayram'ı silahla vurarak öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

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