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Adana'da bir kadın eşini sevgilisiyle bastı polis çağırdı

Adana'da Müzeyyen T. takip ettiği eşini başka bir kadınla buluşurken yakaladı ve polise başvurdu.

DHA | 04.09.2018 - 10:15..
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Olay, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Müzeyyen T., eşi Abdullah T.'nin (25) kendisini aldattığını düşünerek takip etmeye başladı.

Adana'da bir kadın eşini sevgilisiyle bastı polis çağırdı

POLİSİ ARADI

Abdullah T.'nin lüks bir site önünde Gülşah B.(28) ile buluştuğunu gören Müzeyyen T., duruma tepki gösterdi. Sokak ortasında eşi ve Gülşah B.'nin üzerine yürüyen Müzeyyen T. polisi aradı.

Adana'da bir kadın eşini sevgilisiyle bastı polis çağırdı

"KOCAM BENİ BU KADINLA ALDATIYOR"

Bu sırada Abdullah T., kendisine bağıran eşini iddiaya göre dövmeye kalkıştı. Olay yerine gelen polis, tarafları ayırdı.

Polis merkezine götürülen Müzeyyen T. gazetecilere, "Çekin, eşim beni bu kadınla aldatıyor. Ben de onları yakaladım. Kocam beni bu kadınla aldatıyor onları bastım." dedi. İfadeleri alınan taraflar serbest bırakıldı.

Adana'da bir kadın eşini sevgilisiyle bastı polis çağırdı

Adana'da bir kadın eşini sevgilisiyle bastı polis çağırdı

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