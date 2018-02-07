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Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

Şişli'de tartıştığı eşini sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldüren Ali Karal, polise giderek teslim oldu.

DHA | 07.02.2018 - 16:30..
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İstanbul Şişli'de saat 11.00 sıralarında, eşi Leyla Karal ile sokak üzerinde  karşılaşan Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanında getirdiği bıçakla eşine saldırdı.

Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma  Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

GERİYE EVİNE GÖTÜREMEDİĞİ PORTAKAL POŞETLERİ KALDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karaldan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

POLİSE KENDİSİ TESLİM OLDU

Eşini öldüren Ali Karal ise olayın ardından emniyete giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı



Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı



Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

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