Eşini sokak ortasında boğazından bıçakladı

İstanbul Şişli'de saat 11.00 sıralarında, eşi Leyla Karal ile sokak üzerinde karşılaşan Ali Karal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Karal yanında getirdiği bıçakla eşine saldırdı.

Boğazına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GERİYE EVİNE GÖTÜREMEDİĞİ PORTAKAL POŞETLERİ KALDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Leyla Karaldan ise geriye aldığı iki poşet portakal kaldı.

POLİSE KENDİSİ TESLİM OLDU

Eşini öldüren Ali Karal ise olayın ardından emniyete giderek polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.