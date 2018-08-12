Elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle mahalleli korku donlu anlar yaşadı. Bir taksicinin yangını görerek polise ve itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, evin kapılarının kapalı olması ve dairede kimsenin olmaması nedeniyle camdan içeri girerek yangına müdahale etti. O sırada sokaktan geçen vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak yangını sosyal medya üzerinden canlı olarak paylaştı.

Eşini telefonla görüntülü arayarak yangını izletti VİDEO

EŞİNi GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Öte yandan sıra dışı bir duruma imza atan bir vatandaş da yangın sırasında eşini telefondan görüntülü arayarak yangını canlı olarak izletti. Kendisine, "Yangını kime izletiyorsunuz?" şeklinde soru soran muhabire ise "Evdekilere izletiyorum" diye cevap verdi.