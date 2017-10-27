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Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

Konya'da 45 yaşındaki Ayhan Ö. boşanma davası süren eşi Fatma Ö.'yü iş merkezinin tuvaletinde tüfekle yaraladı.

27.10.2017 - 18:52
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Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Ayhan Ö., iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Fatma Ö.'nün tezgahtar olarak çalıştığı iş merkezine gitti.

POMPALI TÜFEKLE YARALADI

Burada eşini uzaktan takip eden Ayhan Ö., Fatma Ö.'nün iş merkezinin zemin kattaki tuvaletine girdiğini görünce, peşinden gidip, av tüfeğiyle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Fatma Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Ayhan Ö. ise elinde tüfekle tuvaletten çıktı.

Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

TUVALETE KİLİTLEYİP POLİSİ BEKLEDİLER

Silah sesini duyarak koridora çıkan esnaf, Fatma Ö.'nün kanlar içerisinde sürünerek tuvaletten çıkmaya çalıştığını gördü. Esnaf, yaralı kadını bir işyerine götürürken, çevredekiler de tüfekle kaçmaya çalışan Ayhan Ö.'yü, erkekler tuvaletine kilitleyip, polise haber verdi.

Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı Fatma Ö. ise çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadınan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

Eşini tuvalette pompalı tüfekle vurdu

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