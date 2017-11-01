Eşini ve kızını öldüren babanın akıl sağlığı raporu bekleniyor

Manisa'nın Alaşehir İlçesinde, gündelik işlerde çalışan Suriye ve Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak, geçen yıl 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen Irmak bulunamadı.

TECAVÜZÜ TELEVİZYON PROGRAMINDA İTİRAF ETTİ

Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı televizyon programında suçunu itiraf etti, minik kızı, tecavüz edip öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyledi. Kamuoyunu şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıktaki üzüm bağı içerisinde küçük kızın cesedi bulundu.

Himmet Aktürk, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan tutuklandı. Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bu acı olayın ardından aileye psikolojik destek verilirken, sanığa ise tepki gösterildi. Kentten gelen çifte cinayet haberi ise bir kez daha tüm Türkiye'yi sarstı.

Manisalı bir işadamı tarafından ailenin, Irmak'ın acısını bir nebze de olsa unutması ve o çevreden uzaklaşması için hediye ettiği Fatih Mahallesi'ndeki evde geçen 21 Şubat'ta saat 04.00'te meydana gelen olayda Bilal Kupal, eşi Suriye Kupal ve kızı Ayşe Kupal'ı bıçaklayarak öldürdü. Bilal Kupal daha sonra, olayda kullandığı aynı ekmek bıçağıyla kendisini bileklerinden, karnından ve bacaklarından yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Yaraları yüzeysel olan Bilal Kupal, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne tedavisinin ardından tutuklandı.

HAMİLE EŞİNİ 20, KIZINI 8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Eşini 20, kızını ise 8 bıçak darbesiyle öldüren Bilal Kupal hakkında, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gebe olan eşini ve çocuğunu kasten öldürmek suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen üçüncü duruşmasına Suriye Kupal'ın babası Bekir İlgaz, İlgaz ailesinin avukatı Erdem Keleş, Bilal Kupal'ın avukatı Fatma Kocataş katıldı. Tutuklu sanık Bilal Kupal ise duruşmaya getirilmeyip, SEGBİS ile ifadesine başvuruldu.

BEBEĞİN KENDİSİNDEN OLMADIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Geçen duruşmada tutuklu sanık Bilal Kupal, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını ileri sürmüş ve kürtaj yaptırdıklarını söylemişti. Bugünkü duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu sanık Kupal'a "İddia ettiğin cenin için alınan materyeller, DNA için yeterli değil yönünde rapor geldi. Diyeceğin bir şey var mı? Seni akıl sağlığı için Adli Tıp'a göndereceğiz." dedi. Sanık Bilal Kupal ise sözünün olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, Bilal Kupal'ın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU BEKLENİYOR

İlgaz Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Adli Tıp'tan akıl sağlığı raporu bekliyoruz. Muhtemelen bundan sonra karar aşamasına gelindi. Telefon kayıtları geldi. Cenin sonuçları için herhangi bir sonuç tespit edilemedi. Çünkü cenin çok küçüktü. Sanık avukatı cenin için başka bir kuruma gönderilmesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi Adli Tıp'a güvendiğini belirterek, reddetti. Akıl sağlığı raporu geldiğinde muhtemelen karar verirler. Bilal Kupal hala indirim alabilmek için doktorun peşinde. Ancak mahkeme bunu dikkate almayarak, geçen duruşmada doktorun dinlendiğini belirtti. Elinde hiçbir somut delil kalmadı. Bizim açımızdan dava, lehe sonuçlanacaktır, diye düşünüyoruz. Zaten mahkeme başkanı da sanığa ve bize 'bir anlamda savunma için hazırlıklı olun' dedi. Suriye Kupal'ın 1 Haziran 2016 ile 22 Şubat 2017 tarihleri arasındaki HTS kayıtları geldi. Bunları inceleyeceğiz. Ayrıca Suriye Kupal'ın cep telefonu incelendi herhangi bir mesaj, fotoğraf ve görüntüye rastlanmadı. Kararı bekliyoruz." dedi.

'ALDATMA CİNAYET DEĞİL, OLSA OLSA BOŞANMA SEBEBİDİR'

Baba Bekir İlgaz, "İnşallah gereken cezayı verirler. Onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum." dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Sema Hasgör ise duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Sanık hala indirim peşinde. İyi halin bir zorunluluk olduğunu ve indirim sebebi olamayacağını düşünüyoruz. Aldatma bir cinayet sebebi değildir olsa olsa boşanmada kusurdur. Kadın katillerinin en ağır şekilde cezalandırılıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, indirimlerden faydalanılmamasını istiyoruz." dedi.