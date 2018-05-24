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Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti

Karaman'da, eşinin kullandığı motosikletle giderken eteği zincire dolanıp düşen kadın, yolda yaralı halde bulundu. Yanında bulunmayan eşinin ise etek almak için kent merkezine gittiği iddia edildi.

DHA | 24.05.2018 - 07:42..
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Beyazıt Mahallesi Karaman- Mut karayolunda, dün saat 13.00 sıralarında plakasız motosikletle kent merkezine doğru giden Mehmet G.'nin arkasındaki eşi Şerife G., eteği, zincire dolanınca düşüp, yaralandı.

Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti

YENİ ETEK ALMAYA GİTTİ

Mehmet G., iddiaya göre yaralı eşini yol kenarına bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gitti.

Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti

HASTANEYE KALDIRILDI

Dİğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife G.'nin sol bacağında kırıklar olduğu saptandı.

Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti



Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti

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