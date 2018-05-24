Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti

1 7 Güzel Adam Kütüphanesi törenle hizmete sunuldu Gaziantep'te Gülşen Batar Anadolu Lisesi'nde kurulan 7 Güzel Adam Kütüphanesi açıldı.

2 17 bin bekçi alınacak Bekçilik sisteminin yıllar sonra Türkiye'ye geri dönmesiyle 36 bin kişinin Türkiye'nin dört bir tarafında görev alması bekleniyor.

3 Hırvatistan'da Türk Filmleri rüzgarı Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Ayla filmi ile başladı.

4 Deutsche Bank'ta dev küçülme 2015'in üçüncü çeyreğinde 7 milyar Euro zarar açıklayan Dünya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, eleman çıkarmalar ile küçülmeye gidiyor. Banka 2020'ye kadar 14 bin kişi işten çıkartılacak.

5 İlahiyat öğrencilerine kariyer tavsiyesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İlahiyat fakültesi ile birlikte eğitim fakültesinin okul öncesi eğitim bölümünü ya da çocuk gelişimi bölümünü bitirdiğinizde işiniz hazır" dedi.

6 Trabzonspor'un hedefinde Tamer Tuna var Sürpriz bir şekilde Göztepe'den gönderilen Tamer Tuna, Trabzonspor'un teknik adam adaylarından biri oldu. Bordo-mavili elip Tuna'ya teklif götürecek.