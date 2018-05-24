Eşini yaralı halde bırakıp etek almaya gitti

Beyazıt Mahallesi Karaman- Mut karayolunda, dün saat 13.00 sıralarında plakasız motosikletle kent merkezine doğru giden Mehmet G.'nin arkasındaki eşi Şerife G., eteği, zincire dolanınca düşüp, yaralandı.
YENİ ETEK ALMAYA GİTTİ
Mehmet G., iddiaya göre yaralı eşini yol kenarına bırakıp, yırtılan eteğinin yerine yenisini almak için kent merkezine gitti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Dİğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şerife G., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şerife G.'nin sol bacağında kırıklar olduğu saptandı.