Eşini yüzünden bıçaklayan koca serbest bırakıldı

Konya'da geçen pazartesi günü saat 10.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Turgut Reis mahallesinde yaşayan Musa T., evde eşi Rukiye T. ile belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Musa T., eşini yüzünden bıçakladı.

YÜZÜNE ÇARPI İŞARETİ ATMIŞTI

Yüzünün her iki tarafından da yaralanan ve sol yanağına çarpı işareti atılan Rukiye T.'nin yardımına komşuları koştu. Olay sonrası şoka giren genç kadın, komşuları tarafından çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünde derin kesi izleri bulunan Rukiye T. ameliyata alındı. Rukiye T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'NAMUS MESELESİ DEDİ

Evden kaçan Musa T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Musa T. ilk ifadesinde, 'namus meselesi' nedeniyle eşini bıçakladığını ileri sürdü. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Musa T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa T.'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında, "Sonunda özgürüm. Allahım herşeyi görüp hayrını veriyor. Şükürler olsun" diye paylaşım yaptığı görüldü.





