taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7787
EURO
4,0597
ALTIN
147,74
PETR
55,4100

Eşini zehirleyip servet sahibi oldu

İngiltere'de yaşayan David Smith, eşinin yemeklerine müshil ilacı koyarak işleri üzerine aldı ve 11 milyon lira elde etti.

23.01.2017 - 11:04
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İngiltere'de Elizabeth Smith, 2012 yılında emekli asker David Smith ile hayatını birleştirdi.

İŞİNİ EŞİNE DEVRETTİ

Kadın, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle işine gidemez oldu. Şirketteki yetkilerini eşine devretti.

2 yıl hastalığı teşhis edilemeyen Elizabeth Smith, evine hırsız da girince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü hırsızlığı eşi Davit Smith yaptırmıştı.

11 MİLYON LİRA KAZANDI

David Smith'in eşinin yemeklerine müshil ilacı koyup zehirleyerek işleri devraldığı ve eşine ait bir fabrikayı satıp 11 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.

BOŞANDILAR

David Smith'in hesabından binlerce sterlin çektini de belirleyen Elizabeth Smith, gerçekleri öğrenince eşinden hemen boşandı ve gerekli işlemleri başlattı.

Eşini zehirleyip servet sahibi oldu

Eşini zehirleyip servet sahibi oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

43
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

36
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

51
Adil Gür'ün referandum tahmini

Adil Gür'ün referandum tahmini

74
Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Astana görüşmeleri bugün başlıyor

19
Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

41
Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM