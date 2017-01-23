Eşini zehirleyip servet sahibi oldu

İngiltere'de Elizabeth Smith, 2012 yılında emekli asker David Smith ile hayatını birleştirdi.
İŞİNİ EŞİNE DEVRETTİ
Kadın, kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle işine gidemez oldu. Şirketteki yetkilerini eşine devretti.
2 yıl hastalığı teşhis edilemeyen Elizabeth Smith, evine hırsız da girince hayatının şokunu yaşadı. Çünkü hırsızlığı eşi Davit Smith yaptırmıştı.
11 MİLYON LİRA KAZANDI
David Smith'in eşinin yemeklerine müshil ilacı koyup zehirleyerek işleri devraldığı ve eşine ait bir fabrikayı satıp 11 milyon lira kazandığı ortaya çıktı.
BOŞANDILAR
David Smith'in hesabından binlerce sterlin çektini de belirleyen Elizabeth Smith, gerçekleri öğrenince eşinden hemen boşandı ve gerekli işlemleri başlattı.