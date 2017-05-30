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Eşinin aracını denize atan kadın konuştu

2 çocuk annesi Ayşe K.’nın, eşiyle tartıştıktan sonra aracını Boğaz’a itmesinin altından ‘ihanet’ çıktı.

30.05.2017 - 07:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Sarıyer’de meydana gelen olayda 31 yaşındaki temizlik işçisi Ayşe K., garson eşi Veysel K.’yla (32) Kireçburnu sahiline çektikleri otomobilde tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Veysel K., araçtan inip gitti.

Eşi ise bir süre sonra eşyalarını toplayıp, el frenini indirdiği otomobili Boğaz’a itti. Otomobil saniyeler içinde suya gömülürken Ayşe K. taksiye binerek evine döndü. Sahildeki vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis denizden çıkarılan araçta inceleme yaptı.

Eşinin aracını denize atan kadın konuştu

"YALANA GELEMİYORUM"

Olayın ardından polise ifade veren 2 çocuk annesi Ayşe K., yaşadıklarını anlattı. Kendini “Ben aslında çok uysal bir kadınım ama yalana tahammülüm yok” sözleriyle tanımlayan Ayşe K., şunları söyledi:

"SEN KADIN OLSAN KOCANI ELİNDE TUTARDIN"

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre; “Eşim Etiler’de bir restoranda garson. Yalanları üzerine bazı olaylar oldu. Bir gün ikinci telefon hattını buldum ve dokümanını çıkarttırdım. Sadece bir numarayla görüşme yapıldığını gördüm, bu kişinin de aynı restoranda çalışan Ö.B. olduğunu öğrendim. O kadını aradım bana hakaret etmeye başladı. ‘Beni niye arıyorsun, kocandan öğren. Sen kadın olsan kocanı elinde tutardın’ dedikten sonra küfürler etti. Ben de ağzından laf almak için alttan aldım ve birçok şey öğrendim. Birlikte olduklarını, eşimin onun evine gittiğini öğrendim.”

Ayşe K. bu konuşmanın yapıldığı gün eşinin kendisini aradığını belirterek şöyle devam etti: “İşten çıktığını ve beni almak için işyerime geldiğini söyledi. Buluşup minibüse bindik, evden kendi aracımızı aldık ve onun isteği üzerine sahile gittik... Konuşurken eşime, ‘Veysel beni seviyor musun, kaybetmekten korkuyor musun?’ dedim. ‘Seviyorum, kaybetmekten korkuyorum’ dedi. ‘Peki beni niye aldatıyorsun, senin yalanların yüzünden huzursuz oluyoruz’ dedim. Çocuklarımızın üzerine yemin edip inkâr etti. Hattını bulduğumu, dokümanı çıkarttığımı söyledim. Ben bunları söyleyince o da her şeyi anlattı...”

"ASLINDA YAKACAKTIM ARABAYI"

Ayşe K. bu yaşananlardan sonra, ‘bardağı taşıran son damla’ dediği anları ise şöyle anlattı: “Bunun üzerine ‘O kadın bana küfür etti. Şimdi arayarak onun ağzının payını sen vereceksin’ dedim. Aradık, yanında başka bir adam vardı. Daha önce söylediklerini inkâr etmeye başladı. Bu defa eşim de inkâr etmeye başladı. Haliyle ben de sinirlendim. Birbirimizi tartakladık. Darp raporu da aldım. Bir süre sonra korkup arabadan indi. Ben de direksiyona geçtim, eve gitmeyi planlıyordum. Birden o kadının söylediği, ‘O arabayla gezdik tozduk. O arabada öpüştük’ lafları aklıma geldi. Araba eşimin üstüne ama kredi borcunu ben ödedim. Yakacaktım arabayı ama başka insanların arabasına zarar vermek istemedim. O yüzden de denize sürüp suya attım.”

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