taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.499
USD
3,9402
EURO
4,6712
ALTIN
163,58
PETR
63,6400

Eşinin bıçakladığı kadın: Beni bu insandan kurtarın

Adana'da boşanmak istediği eşinin bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan kadın, firari eşinin bir an önce yakalanmasını istiyor.

AA | 24.11.2017 - 11:55
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde iki gün önce annesinin evinden çıkıp bakkala giden ve eve döneceği sırada, boşanma davası süren eşi Serkan T. (37) tarafından sokakta 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Dilek T. (36) hayati tehlikeyi atlattı.

"O İNSAN HALA DIŞARIDA"

Hastanede tedavisi süren Dilek T., eşinin tehditleri nedeniyle büyük korku yaşadığını belirterek, eşinden boşanmak istediğini ifade etti.

Dilek T. "Beni bu hale getiren 10 yıl birlikte yaşadığım kocam. Ben diğer kadınlar gibi şiddete maruz kalıp öldürülmek istenen bir insanım. Devletimizin adaletine sığınıyorum. O insan hala dışarıda geziyor ve 'öldürüp öyle teslim olacağım' diyerek, tehdit ediyor. Önce Allah'a sonra devletimize güveniyorum. Beni bu insandan kurtarın ve uzak tutun." diye konuştu.

Eşinin bıçakladığı kadın: Beni bu insandan kurtarın

"KARDEŞİME YAKLAŞMAMA CEZASI VAR"

Ağabey Erman Gülener ise kardeşinin, evlendiğinden bu yana kocasından hep şiddet gördüğünü iddia etti.

Kardeşinin gördüğü şiddete dayanamayarak zaman zaman kaçıp annesinin evine sığındığını anlatan Gülener, şunları söyledi:

"Kocasının düzelmesini bekledik ama bir türlü düzelmedi. Birgün kardeşimin kolunu kırıyor, başka gün bıçakla yaralıyordu. Bunların üzerine kardeşim dayanamayarak, boşanma davası açtı. 10 gün önce ilk duruşması görüldü ve mahkeme bir ay sonrasına erteledi. Mahkeme kocaya, eşine yaklaşmama cezası verdi. Annemin yanına sığınan kardeşim bakkala gidip döndüğü esnada kocası karşısına çıkıyor ve 9 yerinden bıçaklıyor. Kardeşimi hastaneye güçlükle yetiştirebildim. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı."

Eşinin bıçakladığı kadın: Beni bu insandan kurtarın

"AİLE YAKINLARIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Gülener, zanlı eniştesinin henüz yakalanamadığını vurgulayarak, "Aile yakınlarımızı arayıp, kendilerini tehdit ettiğini öğrendik. Devlet büyüklerimizden bu kişinin bir kişiye daha zarar vermeden yakalanmasını talep ediyoruz." dedi.

Polis ekipleri, firari kocayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Meydan Mahallesi'nde Dilek T. sokakta yürüdüğü sırada boşanma davaları süren eşi Serkan T. tarafından bıçaklanmış, daha sonra Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan zanlı kocayı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da bir terörist öldürüldü
İki sivilin şehit düştüğü bombalı saldırının failleri arasında yer aldığı tespit edilen Roj kod adlı Cebrail Karçı, etkisiz hale getirildi.
Adana merkezli 6 ildeki terör operasyonunda gözaltılar
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 29'a yükseldi.
Adana'da 94 yıl hapis cezası olan seri katil yakalandı
Elazığ'da 6 kişiyi öldüren, 7 ayrı suçtan 94 yıl hapis cezasıyla aranana Adem Bozkurt, Adana Şehir Hastanesi'nde gözaltına alındı.
Çin'de 6 bin lira verdiği telefonlar sahte çıktı
İş için Çin'e giden bir kişi, ülkeye dönmek üzere bulunduğu havalimanında 6 bin liraya aldığı 2 telefonun sahte olmasıyla şok yaşadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

ABD'nin '52. Bölge'si görüntülendi

69
Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

Meclis'te terör örgütü PYD tartışması

86
Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

19
Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

Yaşar Alptekin muhafazakar imajından vazgeçti

167
Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

Erdoğan PKK/PYD'ye desteği Trump'a soracak

130
Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

97
Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

Erdoğan açıkladı: Afrin'de İdlib modeli uygulanacak

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM