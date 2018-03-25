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Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti

Adana'da eşi tarafından eve kilitlenen kadın, polisin pencere korkuluklarını kürekle kırması sonucu kurtarıldı. Korkudan titreyen genç kadın sığınma evine yerleştirilmek istediğini söyledi.

DHA | 25.03.2018 - 10:20..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, birbirlerini severek evlenen Gözde ve Cafer Özveren arasında zaman zaman tartışma yaşamaya başladı.

Eşini aşırı kıskanan Cafer Özveren, dışarı çıkmaması için olay günü sabah erken saatlerde Gözde Özveren'in üzerine kapıyı kilitleyerek evden çıktı.

Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇMADAN GİTTİ

Saatlerce evde mahsur kalan Gözde Özveren, ihtiyaçlarını karşılamak için evden çıkamayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırmak istedi. Gelen çilingir kapıyı 50 liraya açacağını söyledi. Genç kadın üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine çilingir kapıyı açmadan ayrıldı. Bunun üzerine Özveren, 155'i arayıp polislerden yardım istedi.

Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti

"LÜTFEN KOCAMA HABER VERMEYİN"

Kısa sürede olay yerine gelen polis, genç kadın ile görüştü. Demir şebekenin arkasına titreyerek konuşan genç kadın, "Lütfen kocama haber vermeyin. Onu aramayın, beni buradan çıkarın." dedi. Bunun üzerine polisler, Özveren'i kurtarmak için şebekeyi kürekle kırdı.

Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti

SIĞINMA EVİNE GİTMEK İSTEDİ

Açılan boşluktan dışarı çıkan Gözde Özveren, ağlayarak polis aracına bindi. Artık bu evde kalamayacağını belirterek, sığınma evine gitmek isteğini söyledi. Polis Cafer Özveren'i bulmak için çalışma başlattı.

Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti

Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti



Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti



Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti



Kıskandığı eşini eve kitleyip gitti



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