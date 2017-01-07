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Eşinin gözleri önünde sokak ortasında vuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, eşiyle birlikte evine gittiği sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

İHA | 07.01.2017 - 01:18
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Olay Uzun Mehmet Mahallesi, Azaklıoğlu sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet Coşkun, eşi ile birlikte evine gittiği sırada yanlarına yanaşan otomobilin içerisinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu üç kurşunun isabet ettiği Mehmet Coşkun kanlar içerisinde yerde kaldı. Vatandaşların yardımına koştuğu Mehmet Coşkun için 112 sağlık görevlilerine haber verildi.

Eşinin gözleri önünde sokak ortasında vuruldu

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Mehmet Coşkun’un hayati tehlikesi bulunmazken diz altından 1 ve diz üstünden iki kurşun ile yaralandığı öğrenildi. Saldırganların ise plakası alınamayan beyaz bir otomobil ile olay yerinden hızla kaçtıkları belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak delil toplarken, kaçan saldırganları yakalamak içinde çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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