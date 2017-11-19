taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün öldü

Ordu'da eşinin hamile olduğunu öğrenen Mutlu Kahraman, arkadaşlarıyla birlikte gittiği kutlama yemeğinin ardından kalp krizi geçirip öldü.

19.11.2017 - 13:53
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ordu'nun Merkez Altınordu ilçesinde Şehit Ersin Bacaksız İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mutlu Kahraman, önceki gün özel eğitim öğretmeni eşi Leyla Kahraman'ın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi.

7 YILDIR ÇOCUK ÖZLEMİ YAŞIYORDU

7 yıldır çocuk özlemi çeken ve aldığı haberle çok mutlu olan Mutlu Kahraman, aynı günün akşamında öğretmen arkadaşlarıyla kutlama yemeğine giderek bu sevincini paylaştı.

Eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün öldü

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eve dönünce gece rahatsızlanan Kahraman, 112 sağlık ekiplerinin evde müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mutlu Kahraman'ın cenazesi otopsi için özel hastane morguna kaldırılırken, eşi Leyla Kahraman sinir krizi geçirdi.

Öğretmen Mutlu Kahraman için bugün Gürgentepe ilçesinde Işıktepe Cem Kültür Evi önünde cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile meslektaşları, ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Mutlu Kahraman'ın cenazesi, buradaki törenin ardından Işıktepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün öldü

İlginizi Çekebilir
Ayakları bağlanan kedi işkence edilerek öldürüldü
İzmir'de, ayakları emniyet şeridi naylonu ile bağlanmış, işkence edilerek öldürülmüş bir kedi cesedi bulundu.
Annelerini öldüren kız kardeşlerin cezaları onandı
20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.'nin cezası kesinleşti.
Ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında öldürdü
Yozgat'ta bir kişi, ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.
Bursa'da otomobil alev alev yandı
İnegöl ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

203
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

94
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

359
FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

97
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

41
CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

102
Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

Milli Eğitim Bakanı: Beni 40 dakika dinler misiniz

312
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM