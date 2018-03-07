Eşinin kaleminden Haldun Taner

Canlar Ölesi Değil, birçok bakımdan özel bir kitap: Öyküleri, tiyatro yapıtları, gazete yazıları, konferansları, üniversitedeki dersleri, uluslararası toplantılarda edebiyatımızı temsil edişi ve daha birçok yanıyla bilenen Haldun Taner’in yaşam öyküsünü, kendine özgü kişiliğini, insani değerlerini ve geniş bir fotoğraf albümünü içeriyor.

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitapseç

Kuşkusuz edebiyatımızın bu büyük ustası hakkında pek çok bilimsel çalışma yapıldı, yazılar yazıldı, bildiriler sunuldu. Ayrıca edebiyat ve tiyatro insanlarının anılarında sıkça kendisinden bahsedildi.

Ama Canlar Ölesi Değil'de can yoldaşı Demet Taner’in kalemiyle onu kavrayacak, sımsıcak duygulara tanıklık edeceksiniz.

Canlar Ölesi Değil sevgi dolu bir yaşam öyküsünün kitabı.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]