taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.287
USD
3,7995
EURO
4,7185
ALTIN
162,77
PETR
64,9800

Eşinin kaleminden Haldun Taner

Demet Taner’in eşi Haldun Taner’in 10. ölüm yıldönümünde yayımlanan kitabı 'Canlar Ölesi Değil', yirmi yıl aradan sonra Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 10:57..
  1. Haberler
  2. Kitap

Canlar Ölesi Değil, birçok bakımdan özel bir kitap: Öyküleri, tiyatro yapıtları, gazete yazıları, konferansları, üniversitedeki dersleri, uluslararası toplantılarda edebiyatımızı temsil edişi ve daha birçok yanıyla bilenen Haldun Taner’in yaşam öyküsünü, kendine özgü kişiliğini, insani değerlerini ve geniş bir fotoğraf albümünü içeriyor.

Eşinin kaleminden Haldun Taner

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitapseç

Kuşkusuz edebiyatımızın bu büyük ustası hakkında pek çok bilimsel çalışma yapıldı, yazılar yazıldı, bildiriler sunuldu. Ayrıca edebiyat ve tiyatro insanlarının anılarında sıkça kendisinden bahsedildi.

Ama Canlar Ölesi Değil'de can yoldaşı Demet Taner’in kalemiyle onu kavrayacak, sımsıcak duygulara tanıklık edeceksiniz.

Eşinin kaleminden Haldun Taner

Canlar Ölesi Değil sevgi dolu bir yaşam öyküsünün kitabı.

Eşinin kaleminden Haldun Taner

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Batı edebiyatında yazar kavgaları
Dünyanın önde gelen yazarları birbirlerine yönelttikleri ağır eleştirilerle bir dönemin yazar kavgalarında öne çıkmışlar.
Okurlarla tanışmayı bekleyen yeni kitaplar
Romandan, öyküye, denemeden incelemeye, ve klasiklere varan yeni kitaplar raflarda yerini aldı.
Düşün adamı Cemil Meriç'i kızı Ümit Meriç anlatıyor
Prof. Dr. Ümit Meriç, ünlü sosyolog ve yazar Cemil Meriç’i İnsan Yayınları tarafından yayımlanan‘Babam Cemil Meriç’adlı kitabında anlatıyor.
'Karanlıktaki Kadınlar' yayımlandı
9 kadın yazarın karanlık öykülerinden oluşan 'Karanlıktaki Kadınlar' kitabı Bilgi Yayınevi etiketiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde satışa çıkıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

352
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

77
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

162
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

106
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

72
HvBS Afrin'de de kullanılıyor

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM