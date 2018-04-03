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Eşinin kestiği ağacın altında öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşinin kestiği ağacın altında kalan kadın hayatını kaybederken, yanında bulunan kızı yaralandı.

İHA | 03.04.2018 - 19:27..
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İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki kırsal Girelli Mahallesi'nde meydana gelene olayda, çiftçi Ramazan Ö. (42), bahçesinde sürgü amaçlı kullanmak üzere Zeytinlik mevkindeki tarlasından meşe ağacını keserken, eşi Aysel Ö. (39) ve kızı Meral Ö. (19) de ağacı tutarak yardımcı olmak istedi.

YARDIM ETMEK İSTEDİLER

Ağacın beklenenin aksine ters yöne doğru düşmesi sonucu Aysel Ö. ve kızı Meral Ö. ağacın altında kaldı. Aysel Ö. başından darbe alırken, kızı Meral Özdemir ise bacaklarından yaralandı.

Eşinin kestiği ağacın altında öldü

ANNE KURTARILAMADI

Ramazan Ö., durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından ağacın altından kurtarılan 3 çocuk annesi Aysel Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirlerken, bacaklarından yaralanan kızı Meral Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eşinin kestiği ağacın altında öldü

Eşi ölen ve kızı ise yaralanan Ramazan Ö.’nün ifadesine başvuran jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aysel Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

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