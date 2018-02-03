taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

Zonguldak'ta eşinden boşanmak istemeyen Sezai Ö., eşinin otomobilinin altına, internetten araştırma yaparak hazırladığı bomba düzeneğini yerleştirdi. Sezai Ö.'nün 20 yıl hapsi isteniyor.

DHA | 03.02.2018 - 11:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına internette araştırma yaparak, çocuğunun oyuncak arabasının parçaları ve dinamitle hazırladığı bomba düzeneğini yerleştiren Sezai Ö.'nün, 20 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

BOMBA İMHA UZMANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bir fabrikada çalışan Sezai Ö., boşanma davası açan 1 çoçuk annesi eşi Yeliz Ö.'nün otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdi. Ereğli'de bir fabrikada çalışan Yeliz Ö. iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Ö.'nün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Ö. ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce uzaklaşarak polise haber verdi. Çevre güvenliğinin alınmasının ardından bomba imha uzmanı düzeneği fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

SAHTE SANILDI AMA GERÇEK ÇIKTI

Polis tarafından incelenen bomba düzeneği, üzerindeki oyuncak malzemeler nedeniyle ilk başta sahte sanıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu. Polis tarafından gözaltına alından Sezai Ö., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin ardından Sezai Ö. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sezai Ö.'nün ayrılma aşamasında olduğu eşinin aracına el yapımı bomba düzeneği koyarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Sezai Ö. ve avukatı hazır bulunurken, eşi Yeliz Ö. katılmadı.

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

"BOMBAYI KOYDUM ANCAK ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Sanık Sezai Ö., savunmasında, bomba düzeneğini aracın altına koyduğunu kabul ederek, "Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Çocuğun oyuncak arabalarını söktüm ve onla gelişigüzel yaptım. Sıkıntılı bir boşanma sürecimiz vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim. Polisler beni aradığında Alaplı'daydım. 20 kilometre uzaktaydım. Öldürme kastım olsa bu kadar uzaklaşmazdım." dedi.

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

"GERÇEKÇİ OLSUN İSTEDİM"

Mahkeme başkanının "Dinamit kullanmışsın. Öldürme kastın yoktu da niye gerçek dinamit kullandın?" sorusunu Sezai Ö., "Gerçekçi görülsün diye dinamit kullandım. Ben kabloları yerleştirdim, gelişigüzel bağladım. Bu şekilde patlayacağını düşünmüyordum. Emniyette bomba yapımını internetten öğrendiğimi söylemedim. Ben oyuncaklardan yaptım. Ben internetten gelişigüzel baktım. Oyuncak arabadan söktüğüm kabloları gelişigüzel bağladım." diyerek cevapladı.

Mahkeme heyeti, Sezai Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

Eşinin otomobilinin altına bomba düzeneği kurdu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

177
Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

42
Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

50
Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

68
İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

15
Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor

Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor

142
HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı

HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM