Eşinin telefonuna gelen mesajla aldatıldığını öğrendi

Bir üniversitede son sınıf öğrencisi olan Ayşegül G.'nin, evli Ekrem Y. ile olan ilişkisi bir telefon mesajıyla ortaya çıktı.

Ekrem Y.'nin telefonuna gelen mesajı eşi Ebru Y. okuyunca, ortalık karıştı.





TELEFONDAKİ MESAJ İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI

Okuduğu mesaj sonrasında ihanete uğradığını iddia eden Ebru Y., savcılığa suç duyurusunda bulunmak için verdiği dilekçede, 6 yıllık bir evliliğinin olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Eşimin telefonunda ‘Ebru İş’ kayıtlı bir numaradan gelen ‘Sevgilim yarın gel seni özledim. Evin kirası da verilecek’ mesajını gördüm. Numarayı aradım. Konuşurken Ekrem Y.’nin eşi olduğumu söyledim. Bu kişi bana ‘Ekrem bana evli olduğunu ve senin resmini göstermişti. Senin sosyal medya hesaplarından da resimlerini görmüştüm. Eşin bana iki yıldır iyi bakıyor, artık konuştuğumuza göre boşanın. Benim okulum bu yıl bitiyor. Evlenmek için okulumun ve senden boşanmasını bekliyorduk. Ekrem Y. senden memnun değil adamı mutlu edemiyormuşsun’ dedi. Ben de boşanmayacağımı ve eşimin yakasını bırakmasını söyledim. Daha sonra zaman zaman beni aradığında beni sosyal medya hesapları açarak resimlerini masajcı kadın olarak lanse edeceğini söylüyordu. Ağır küfürler edip hakaretlerde bulundu. Bunlardan haberi olan eşim, ona sadece öğrenci olduğu için yardımcı olduğunu söyledi ama sonra evi terk etti. Boşanma aşamasına geldik. Ayşegül G.’den şikayetçiyim.”





"BENDEN AYRILMAK İSTEMEDİ"

Şikayet üzerine savcılıkta ifade veren üniversite öğrencisi Ayşegül G., iki sene önce iş ararken bir arkadaşının aracılığıyla Ekrem Y. ile tanıştığını söylerken, "Ben yurtta kalıyordum, daha sonra bana Kâğıthane’de ev tuttu. Evli olduğunu eşinin kim olduğunu bana anlatmıştı. Eşinden okulum bu yıl bitince boşanacağını, benle evleneceğini söylemişti. Eşi beni arayarak bana, ‘o…. parası için eşimi kandırıyorsun, senin başına işler açarım, f...., seni erkek kardeşlerime havale ederim onlar kocam gibi yaşlı değil genç erkeklerdir, kocamı bırakacaksın‘ gibi hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben de ‘eşin seni seviyorsa mutlu iseniz aranızdan çekilirim ama Ekrem seni kafasından silmiş’ dedim. Ekrem Y.’ye eşinin bize rahat vermeyeceğini söyleyerek ayrılmak istediğimi söyledim ama o ayrılmak istemedi. Şikayetçiyim." dedi.