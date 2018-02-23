Eşiyle tartışan adam intihar etti

3 çocuk babası inşaat işçisi Veysel Ö., iddiaya göre eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından yan odaya geçen Veysel Ö., çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulundu.

HAPLARLA İNTİHAR ETTİ

Yakınları tarafından yarı baygın halde bulunan Veysel Ö., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Veysel Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Veysel Ö.'nün ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.