taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Eşiyle tartışan baba 3 çocuğunu rehin aldı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 çocuğunu tüfekle rehin alan Ruşen Ç., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

11.11.2017 - 04:03
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yakakent Mahallesi 8087 Sokak Sümbül Apartmanı'ndaki bir dairede meydana gelen olayda, 4 çocuk sahibi Ruşen Ç. ile eşi Müjgan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Müjgan Ç., polisi arayarak yardım istedi.

Eşiyle tartışan baba 3 çocuğunu rehin aldı

3 ÇOCUĞUNU TÜFEKLE REHİN ALDI

Ekipler olay yerine gelince, Müjgan Ç., çocuklarından birini alıp daireden çıktı. Bu sırada Ruşen Ç., dairenin kapısını üzerine kilitleyip, diğer 3 çocuğunu tüfekle rehin aldı. Ekiperin ikna çabası sonuç vermeyince, olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra çilingir yardımıyla kapısı açılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ruşen Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kurtarılan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ruşen Ç., polis merkezine götürüldü.

Eşiyle tartışan baba 3 çocuğunu rehin aldı

İlginizi Çekebilir
Artvin'de ahşap evde yangın can aldı
Şavşat ilçesine bağlı Çukurköy köyünde Hatice Işık'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay'da gaz patlaması
Bir apartmanın giriş katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama sonrası evin duvarları yıkıldı.
DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı
Örgüt kuryesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yeter Gönül Aydın'ın, terör örgütü memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu olduğu öğrenildi.
Maltepe'de silahlı çatışma: 2 ölü 1 yaralı
Sahilde bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

13
DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

39
Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

Gözaltına alınan Suudi prenslerden otelde keyifli pozlar

29
Almanya'da cami açılışı

Almanya'da cami açılışı

8
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

10
UEFA'dan Patrice Evra'ya 7 ay ceza

UEFA'dan Patrice Evra'ya 7 ay ceza

2
2 yılda 358 hayvanı katletti

2 yılda 358 hayvanı katletti

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM