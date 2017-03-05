taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Eşiyle tartışan kadın 4. kattan kendini aşığa bıraktı

Karabük'te eşiyle tartışan genç kadın intihar girişiminde bulundu.

05.03.2017 - 01:49
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

75. Yıl Mahallesi 64 No’lu Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanda meydana gelen olayda, 5 gün önce evlenen Melahat ve Semih G. çifti arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası duruma sinirlenen Melahat G., odanın kapısını kilitledikten sonra çıktığı pencereden kendini boşluğa bıraktı.

Eşiyle tartışan kadın 4. kattan kendini aşığa bıraktı

Toprak zemine düşen genç kadın haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Melahat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Semih G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Eşiyle tartışan kadın 4. kattan kendini aşığa bıraktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sincar Askeri Sorumlusu: PKK darbe almaya devam edecek

Sincar Askeri Sorumlusu: PKK darbe almaya devam edecek

10
Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

5
Bakan Elvan'ın koruma aracı yayaya çarptı

Bakan Elvan'ın koruma aracı yayaya çarptı

8
Tahran belediye başkanı: 70 binden fazla aile aç yatıyor

Tahran belediye başkanı: 70 binden fazla aile aç yatıyor

2
Şenol Güneş: Quaresma kime tepkili gelsin anlatsın

Şenol Güneş: Quaresma kime tepkili gelsin anlatsın

4
Arnold Schwarzenegger Celebrity Apprentice'dan ayrılıyor

Arnold Schwarzenegger Celebrity Apprentice'dan ayrılıyor

1
Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur

Bakan Yılmaz: Alevilerin sorunu 80 milyonun sorunudur

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM