Eşiyle tartışan kadın 4. kattan kendini aşığa bıraktı

75. Yıl Mahallesi 64 No’lu Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanda meydana gelen olayda, 5 gün önce evlenen Melahat ve Semih G. çifti arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası duruma sinirlenen Melahat G., odanın kapısını kilitledikten sonra çıktığı pencereden kendini boşluğa bıraktı.

Toprak zemine düşen genç kadın haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Melahat G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Semih G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



