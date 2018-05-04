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Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis

Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 04.05.2018 - 11:56..
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın on birinci duruşmasında mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıkladı.

15 YIL HAPİS CEZASI

Malatya'da FETÖ'nün 15 Tammuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis


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