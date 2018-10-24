Eski ABD başkanlarına bombalı saldırı alarmı

ABD'de bomba alarmı yaşanıyor. Eski başkan Bill Clinton ile Barack Obama'nın evlerine bombalı paket gönderildi.

BOMBALI PAKET YOLLANDI

ABD'li yetkililer, Bill ve Hillary Clinton çiftinin New York'taki evine gönderilen bir paketin içerisinde bomba bulunduğunu açıkladı.

BİR PAKET DE OBAMA'YA

Clintonlardan gelen bomba alarmının bir benzeri de dakikalar sonra Obamalardan geldi. Başkan Obama'nın Washington'daki evine bombalı paket gönderildiği tespit edildi.

Evlerin çevresine polisler güvenlik koridoru oluşturdu.

BEYAZ SARAY'DA ALARM

CNN International kanalı, Beyaz Saray'a gönderilen bir bombalı paketin engellendiğini iddia etti.Olayın ardından ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı ve Beyaz Saray'ın bu iki olayı da ciddi şekilde ele aldığını belirtti.

İKİZ GÖKDELENLER BOŞALTILDI

New York'taki Time Warner Center'ın da şüpheli bir paket sebebiyle tahliye edildiği belirtildi. İkiz gökdelenlerden oluşan Time Warner Center, 230 metre yüksekliğinde ve 55 kattan oluşuyor.

CNN'DE ACİL DURUM

CNN çalışanı Eric Levenson, New York'taki CNN binasının da boşaltıldığını duyurdu. Levenson, olay yerine çok sayıda polisin geldiğini yazdı.

Aynı şekilde canlı yayın sırasında CNN'in acil durum alarmları çalışırken bu durum yayına da yansıdı. Uzun uzun siren seslerinin çaldırığı anbean duyuldu

CNN canlı yayınında bomba alarmı VİDEO

SOROS'A GÖNDERİLEN BOMBAYLA AYNI

Paketin içerisine yerleştirilen bombanın, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'li milyarder yatırımcı George Soros'agönderilen bomba ile benzer düzeneğe sahip olduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.