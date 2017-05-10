Eski AK Parti milletvekili FETÖ'den tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyon kapsamında 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alınmıştı.

Uzun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevkedilen Ak Parti eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun' un tutuklandığı bildirildi.





