taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.289
USD
3,5975
EURO
3,9105
ALTIN
141,51
PETR
49,1700

Eski AK Parti milletvekili FETÖ'den tutuklandı

AK Parti Mersin eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den tutuklandı.

10.05.2017 - 12:48
  1. Haberler
  2. Gündem

Geçtiğimiz günlerde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyon kapsamında 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alınmıştı.

Uzun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

FETÖ/PDY  soruşturması kapsamında mahkemeye sevkedilen Ak Parti eski Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun' un tutuklandığı bildirildi.

AK Parti'de ilk FETÖ gözaltısı haberi

Eski AK Parti milletvekili FETÖ'den tutuklandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

100
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

343
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

176
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

129
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

33
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

80
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM