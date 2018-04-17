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Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 17.04.2018 - 20:28..
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Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kaya, avukatları ve yakınları katıldı.

Önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaayı tekrarlayan cumhuriyet savcısı, sanığın eylemine uyan terör örgütü üyeliği suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis

"DARBE OLSAYDI YİNE HAPSE GİRECEKTİM"

Son savunması sorulan Kaya, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Henüz darbe devam ederken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla darbe karşıtı tutumunu açıkladığını belirten Kaya, "Darbe başarılı olsaydı bu paylaşımlar beni yine hapse sokacaktı." dedi.

ByLock kullandığı ve örgüt toplantılarına katıldığı iddialarını kabul etmeyen Kaya, aralarında gizli tanık "Defne"nin de bulunduğu tanıkların, örgüt toplantılarına katıldığına ilişkin bir beyanının olmadığını söyledi. Kaya, "Defne'nin kimliğini biliyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklandı. Yasanın aradığı gizli tanık şartlarının hiçbirini taşımıyor." diye konuştu.

İDDİALARI YALANLADI

Mehmet Oğuz Kaya, örgüt içinde "ağabey" konumunda olduğu ve Anayasa Mahkemesine örgüte yakın kişileri raportör olarak aldırdığına ilişkin iddiaları da kabul etmedi. Kaya, Anayasa Mahkemesinde raportör olarak aldırdığı öne sürülen kişinin adıyla bir çalışan olmadığını söyledi.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Suçsuz olduğunu öne süren Kaya, tahliye ve beraat talep etti.

Avukatının beyanının ardından son sözü sorulan Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının suç saydığı hiçbir eylemi gerçekleştirmedim. Beraatimi istiyorum." dedi.

10 YIL HAPİS CEZASI

Müzakere arasının ardından hükmü açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Oğuz Kaya'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapse mahkum etti.

Tutukluluğunun devamına karar verilen Kaya, cezaevine götürüldü.

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