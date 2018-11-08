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Eski arabayla hız yaptı 11 bin liralık trafik cezası yedi

Muğla Fethiye'de dur ihtarına uymayan gençler ile polisler arasındaki kovalamaca sonucunda ehliyetsiz gence 11 bin lira para cezası kesildi, otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

İHA | 08.11.2018 - 18:35..
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Fethiye'de uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

TOPLAM 11 BİN LİRA PARA CEZASI

Ekipler ve otomobil arasında yaklaşık 30 dakika yaşanan kovalamaca sonucu Kesikkapı mahallesinde bir ara sokakta kıstırılıp yakalandın. 48 RR 884 plaklı otomobilin sürücüsü D.K’ya ekipler tarafından ehliyetsiz kullanmaktan 2 bin 18 TL, alkollü şekilde araç kullanmaktan bin 256 TL, aracı ani olarak yön değiştirtip drift atmaktan 5 bin 10 TL, tek yönlü kara yolunda ters istikamette seyir ettirmekten bin 2 TL, trafiği tehlikeye sokacak şekilde art arda şerit değiştirmekten bin 2 TL, kırmızı ışıkta geçmekten 235 TL, araca teknik değişiklikler yaptırıp gürültü çıkartmaktan bin 2 TL, emniyet kemeri takmamaktan 108 TL olmak üzere toplam 11 bin 868 TL para cezası kesildi.

Eski arabayla hız yaptı 11 bin liralık trafik cezası yedi

Eski arabayla hız yaptı 11 bin liralık trafik cezası yedi VİDEO

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

Otomobil 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün stajyer ehliyeti de iptal edildi. Psikologa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından psikoloğun vereceği sürücü olabilir raporuna tabi tutulduktan sonra raporun olumlu olması halinde 2,5 yıl sonra ehliyetini alabilecek.

Eski arabayla hız yaptı 11 bin liralık trafik cezası yedi

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