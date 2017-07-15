Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Justin Trudeau’nun, G20 Zirvesi için Almanya’ya gitmeden önce ziyaret ettiği İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth’e Julie Payette ismini sunduğu ve teklifin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, resmi devir-teslim töreninin Eylül ayında yapılacağı kaydedildi.

GENEL VALİNİN GÖREVLERİ

Devlet Başkanlığı veya cumhurbaşkanlığının bulunmadığı Kanada devlet sisteminde genel vali, ülkenin bağlı olduğu İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i temsil ediyor. Kanada Genel Valisi, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin Baş Komutanı olarak da görev yapıyor ve yurtiçi-yurtdışı etkinlikler, törenler ve resmi ziyaretlerde Kanada'yı temsil ediyor.

Genel Vali'nin en önemli sorumluluklarından biri, Kanada'da parlamentonun güvenine sahip olan istikrarlı bir hükümetin varlığını sağlaması olarak görülüyor.

Kanada Genel Valisi, başbakan, Kanada başsavcısı ve bakanlar kurulu üyelerinin yemin etmelerini sağlama, parlamentoyu göreve çağırma, ve parlamentonun açılışı için kraliçe adına konuşma yapma gibi görevleri de icra ediyor.

JULİE PAYETTE KİMDİR

Ülkede astronot kimliği ile tanınan 53 yaşındaki Montreal doğumlu Julie Payette'nin bilgisayar mühendisi, bilimsel medya yayıncısı ve kurumsal direktörlük gibi unvanları da bulunuyor.

6 ayrı dili çok iyi derecede konuşup yazabilen Payette, 1992'den 2013'e kadar, Kanada Uzay Ajansı adına NASA’da astronot olarak çalıştı ve bu sürede iki kez uzaya çıktı.

Texas, Houston'daki NASA Misyon Kontrol Merkezi'nde CAPCOM (Capsule Communicator) olarak yıllarca görev yapan Payette, 2011-2013 yılları arasında Washington DC'de bulunan Woodrow Wilson Uluslararası Bilim Merkezi'nde akademisyen olarak görev yaptı.

2013 ile 2016 arasında Montreal Bilim Merkezi'nin CEO'su olarak da görev yapan Julie Payette, CBC Radio-Canada'da birkaç bilimsel araştırma programı hazırladı.

Halen Montreal’deki McGill Üniversitesi Mühendislik Danışma Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Payette, Montreal Bilim Merkezi vakfı, Robotique FIRST Quebec ve Uyuşturucusuz Çocuklar Kanada gibi organizasyonlarda görev aldı. Payette, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kadın Spor Komisyonu üyesi.

Uluslararası Astronotik Akademisi üyesi olan Payette’nin 27 ayrı üniversiteden fahri doktorası var. Ticari pilot lisansı da bulunan Payette’nin uhdesinde Quebec Ulusal Şovalyesi ve Kanada Ulusal Şeref Madalyası da yer alıyor.