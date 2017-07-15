taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Kanadalı eski astronot Julie Payette, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i temsilen ülkesinin Genel Valisi görevine getirildi.

15.07.2017 - 03:05
  1. Haberler
  2. Dünya
Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Justin Trudeau’nun, G20 Zirvesi için Almanya’ya gitmeden önce ziyaret ettiği İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth’e Julie Payette ismini sunduğu ve teklifin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, resmi devir-teslim töreninin Eylül ayında yapılacağı kaydedildi.

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

GENEL VALİNİN GÖREVLERİ

Devlet Başkanlığı veya cumhurbaşkanlığının bulunmadığı Kanada devlet sisteminde genel vali, ülkenin bağlı olduğu İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i temsil ediyor. Kanada Genel Valisi, Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin Baş Komutanı olarak da görev yapıyor ve yurtiçi-yurtdışı etkinlikler, törenler ve resmi ziyaretlerde Kanada'yı temsil ediyor.

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Genel Vali'nin en önemli sorumluluklarından biri, Kanada'da parlamentonun güvenine sahip olan istikrarlı bir hükümetin varlığını sağlaması olarak görülüyor.

Kanada Genel Valisi, başbakan, Kanada başsavcısı ve bakanlar kurulu üyelerinin yemin etmelerini sağlama, parlamentoyu göreve çağırma, ve parlamentonun açılışı için kraliçe adına konuşma yapma gibi görevleri de icra ediyor.

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

JULİE PAYETTE KİMDİR

Ülkede astronot kimliği ile tanınan 53 yaşındaki Montreal doğumlu Julie Payette'nin bilgisayar mühendisi, bilimsel medya yayıncısı ve kurumsal direktörlük gibi unvanları da bulunuyor.

6 ayrı dili çok iyi derecede konuşup yazabilen Payette, 1992'den 2013'e kadar, Kanada Uzay Ajansı adına NASA’da astronot olarak çalıştı ve bu sürede iki kez uzaya çıktı.

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Texas, Houston'daki NASA Misyon Kontrol Merkezi'nde CAPCOM (Capsule Communicator) olarak yıllarca görev yapan Payette, 2011-2013 yılları arasında Washington DC'de bulunan Woodrow Wilson Uluslararası Bilim Merkezi'nde akademisyen olarak görev yaptı.

2013 ile 2016 arasında Montreal Bilim Merkezi'nin CEO'su olarak da görev yapan Julie Payette, CBC Radio-Canada'da birkaç bilimsel araştırma programı hazırladı.

Halen Montreal’deki McGill Üniversitesi Mühendislik Danışma Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Payette, Montreal Bilim Merkezi vakfı, Robotique FIRST Quebec ve Uyuşturucusuz Çocuklar Kanada gibi organizasyonlarda görev aldı. Payette, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kadın Spor Komisyonu üyesi.

Uluslararası Astronotik Akademisi üyesi olan Payette’nin 27 ayrı üniversiteden fahri doktorası var. Ticari pilot lisansı da bulunan Payette’nin uhdesinde Quebec Ulusal Şovalyesi ve Kanada Ulusal Şeref Madalyası da yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı
Turistik Hurgada kentinde bugün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki Alman turist hayatını kaybetti
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.
Pentagon: DEAŞ'ın Afganistan'daki elebaşı öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ'ın Afganistan ayağı DEAŞ-Horasan grubunun lideri Ebu Sayed'in, öldürüldüğünü bildirdi.
Suudi Arabistan'da devriye aracına saldırı
Katif kentinde son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda 1 asker öldü, 1'i yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

22
Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

1
Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

1
Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

5
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

7
Aydın Valisi Koşger'den dünya medyasına 15 Temmuz mesajı

Aydın Valisi Koşger'den dünya medyasına 15 Temmuz mesajı

5
İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

İki otomobile çarpan kamyon kaçtı: 4 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM