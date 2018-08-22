Eski avukatı Trump'ı korkuttu

Cohen, avukatı aracılığıyla Trump hakkında bildiklerini anlacağını ifade etti. Rusya soruşturmasına yardımcı olmak istediğini söyleyen Cohen'ın açıklamaları Trump'ı korkuttu.

2 SENE ÖNCEKİ GÖRÜŞMEYİ BİLİYOR

Dünyanın gündemine oturan açıklama Cohen'in avukatı Lanny Davis'ten geldi.

MSNBC'ye konuşan Davis, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" dedi.

Davis, Cohen'in, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten kişilerle Rus delegasyonu arasında New York'taki Trump Tower'da Haziran 2016'da yapılan görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

TRUMP PANİKLEDİ

Yapılan açıklamaların güneme oturmasıyla ABD Başkanı Donald Trump twetter başına geçti.

Donald Trump, "İyi bir avukat arıyorsanız, Michael Cohen'in hizmetlerine başvurmamanızı şiddetle tavsiye ederim!" dedi.



Bir diğer tweetinde ise Trump "Michael Cohen'in kabul ettiği finansman ihlallerinin aslında suç olmadığını, eski başkan Barack Obama'nın kampanyası döneminde büyük ihlaller yapıldığını ama kolayca anlaşmaya varıldığını" söyledi.



