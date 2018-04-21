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Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı kamerada

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın kafeteryada oturduğu esnada Yüksel K. tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

İHA | 21.04.2018 - 09:02..
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Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olaydan sonra bıçağıyla birlikte teslim olan Yüksel K., gözaltına alınarak götürüldüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki sorgusunda suçunu kabul ederek, cinayeti, eski bakan Vuralhan ile aralarında alacak-verecek meselesinden ötürü işlediğini itiraf etmişti.

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı VİDEO

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şubedeki işlemlerinin ardından Yüksel K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Vuralhan’ın öldürüldüğü anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı kamerada

DEHŞET ANLARI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, eski bakan Vuralhan saldırgan Yüksel K. ile oturuyor. Bir süre sohbet ettiği görülen ikiliden Yüksel K. bir anda Vuralhan’ın üzerine atlıyor. Eline geçirdiği bıçakla Vuralhan’ın boğazını kesen saldırgan ardından ellerini havaya kaldırıyor. Olayı gören kafeteryanın çalışanları ise bir anlık şok yaşıyor.

Eski Bakan Ercan Vuralhan’ın öldürülme anı kamerada


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