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Eski Bakan Mehmet Moğultay ABD'de vefat etti

Eski bakanlardan Mehmet Moğultay, ABD'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

05.07.2017 - 23:11
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  2. Politika

mehmet moğultay

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, iyi bir sosyal demokrat olan Moğultay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

ABD'de bulunan oğlu Ulaş Moğultay'ın, cenaze işlemleriyle ilgilendiğini belirten Bingöl, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından Moğultay'ın naaşının Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da toprağa verileceğini bildirdi.

Moğultay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bingöl, "Mehmet Bey, ideallerinden asla taviz vermedi, siyasetteyken iz bırakan bir görev ifa etti. Türk milletinin başı sağolsun." dedi.

MEHMET MOĞULTAY KİMDİR

Tunceli'de 1945'te dünyaya gelen Mehmet Moğultay, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1969-1987 tarihleri arasında serbest avukatlık yapan Moğultay, 1987-1999 yılları arasında TBMM 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönemlerinde İstanbul milletvekili seçildi.

Moğultay, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de ve CHP'de Genel Sekreter Yardımcısı, MYK üyesi ve Parti Meclisi üyesi seçilerek, bu partilerin üst düzey kademelerinde görev aldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, TBMM Başkanvekili ve TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan Moğultay, 1991-1995 yılları arasında 49. ve 50. DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde ve sonrasında CHP ve SHP'nin, CHP adı altında birleşmesiyle DYP-CHP koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

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