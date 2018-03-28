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Eski Başkan Carter: Trump'ın Bolton'u seçmesi felaket

Nobel Barış Ödüllü eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı atamasını ülkesi için felaket olarak yorumladı.

AA | 28.03.2018 - 02:36..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yapacağı zirveden umutlu olduğunu söyleyen Jimmy Carter, diğer yandan, bu tarihi adım öncesinde John Bolton'un Ulusal Güvenlik Danışmanı yapılmasını sert dille eleştirdi.

"EN BERBAT HATALARINDAN BİRİNİ YAPTI"

2002 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş olan eski ABD Başkanı, Trump'ın Bolton'u Ulusal Güvenlik Danışmanı yaparak başkanlığının en berbat hatalarından birini yapmış olabileceğini belirtti.

Bush yönetimi döneminde ABD Dışişleri'nin üst düzey yetkilisi ve ardından BM Temsilcisi olan Bolton, önleyici saldırıyı savunan ve diplomatik sorunların çözümünü savaşta arayan en şahin isimlerden biriydi.

Eski Başkan Carter: Trump'ın Bolton'u seçmesi felaket



''Faith/İnanç'' isimli 32. kitabının yayımlanması vesilesiyle USA TODAY gazetesine konuşan 1977-1981 döneminin ABD Başkanı, şunları söyledi:

"BOLTON, IRAK İŞGALİNİN MİMARLARINDAN"

''Trump'ın göreve gelmesinden beri yaptığı en berbat hatalardan biri, uzun zamandır Kuzey Kore'yle savaşı, hatta İran'a saldırmayı savunan ve Irak'ın işgal edilmesi kararının mimarlarından biri olan Bolton'u işe alması olsa gerek''

2015 yılında beyin kanseri teşhisi konan ancak tedaviyle hastalığı atlatan 93 yaşındaki Demokrat Partili siyasetçi, bu atamayı ''Ülkemiz için bir felaket'' diye niteledi.

Eski Başkan Carter: Trump'ın Bolton'u seçmesi felaket

CARTER, KUZEY KORE'Yİ İYİ TANIYOR

Carter, Kuzey Kore'ye barış elçiliği yapmaya gönüllü olduğunu açıklaması sonrası 1994'te dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Pyonyang'a gönderilmişti. Carter'ın haziranda görüştüğü şimdiki Kuzey Kore liderinin dedesi Kim Il-sung, nükleer silah programını durdurmayı kabul etmiş, ama ağustos ayında ölmüştü. Carter, 2010'da da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından bir ABD'linin serbest bırakılmasını sağlamak üzere Kuzey Kore'ye gönderilmişti.

"TRUMP, ÖNCE BOLTON'I KOVSUN"

Bu tecrübelerine dayanarak Trump'a Kuzey Kore konusunda ne tavsiye ettiği sorulduğunda ''Öncelikle Bolton'u kovmasını tavsiye ediyorum'' yanıtını veren Carter, ardından Trump'a taleplerinin özünü anlamak için Kuzey Korelileri can kulağıyla dinlemesini tavsiye etti.

Eski Başkan Carter: Trump'ın Bolton'u seçmesi felaket

"KUZEY KORE, ABD'DEN GARANTİ İSTİYOR"

''Kuzey Korelilerin uzun zamandır istediği şey, 6'lı (Kuzey Kore-ABD-Çin-Rusya-Japonya-Güney Kore) Anlaşma ile teyit edilen garanti, yani Kuzey Kore komşularıyla barış içinde geçindiği müddetçe ABD'nin Kuzey Kore'ye saldırmayacağı garantisi'' diyen eski ABD Başkanı, bunun ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki askeri varlığından ödün vermesini, yani Amerikan askerlerinin azaltılması, Amerikan askeri tatbikatlarından vazgeçilmesini gerektirebileceğini belirtti.

"Bu ödünü vermeye değer mi'' sorusunu ''Eğer anlaşmanın işleyip işlemediği Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) düzenli teftişleriyle teyit edilebilecekse, evet, kesinlikle değer'' diye yanıtlayan Carter, Trump'ın 14 aylık görev süresinde yönetiminde en az 30 değişiklik yapmasının da tehlikeye işaret ettiğini belirtek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRUMP, FARKLI SESLERİ ELİYOR"

''Hükümetin kilit görevlerini sadece kendisiyle hemfikir kişilerle doldurması karşısında endişeliyim. Nihai kararını vermeden önce farklı görüşlere erişebilmek çok değerlidir. Bence Trump'ın son günlerde en yakın danışmanlarıyla ilgili tercihleri, çeşitlilik değil aynılık arz ediyor.''

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